Un hombre de nacionalidad Brasilera fue detenido en la localidad de Santa Lucia por varios homicidios en Brasil. Esto de se dio ante la viralización de una imagen de una persona que aparentemente era buscado por homicidio de mujeres en el vecino país carioca. Ante la detención y el cruce de datos, se logró saber que era buscado por la policía por haber matado a varios Gendarmes y perpetrar diversos robos a mano armada, pero que no era el sujeto de la foto qué circulo en redes sociales. El sujeto detenido se llamaría Dieque Paulo Aquino Goulart, de 37 años de edad y estaba prófugo hace 3 años. Desde la comisaria santaluceña confirmaron que ante la viralizacion de una imagen de un sujeto que aparentemente era intensamente buscado por dar muerte a mujeres en Brasil, lograron demorarlo, debido a que una persona de sexo femenino se presentó en sede policial afirmando que había visto a una persona de similitudes características y que hablaba en portugués. Ante la detención, se percataron que no era el de la foto, pero ante la duda lo llevaron a comisaria. El masculino, dijo ser Paulo de Roxa, pero no tenía documentación encima. Tras las averiguaciones del caso con la policia brasilera, el detenido resultó ser Dieque Paulo Aquino Goulart, de 37 años de edad y estaba prófugo hace 3 años por robo de residencia, porte ilegal de armas de fuego, homicidio, robo de vehículo, robo simple en la residencia, robo calificado, tráfico de drogas, robo de la residencia con lesiones. Tiene pedido de prisión por haber matado a un policía de Brasil.