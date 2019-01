Como consecuencia de las intensas lluvias, la Municipalidad de Corrientes dispuso un cambio temporario en algunas líneas de colectivos urbanos por las condiciones de las calles de los barrios de la ciudad. 102 C: Ingresan por Castro de León, 6 de Mayo hasta la plaza y salen por Joaquin Madariaga. 103 C: Por un corte, llegan hasta la Escuela ubicada en Revidatti y Abitbol, y emprenden regreso. 105 A: Las Dalias, calle Josefina Contte, Las Violetas a recorrido. 105 B: Las Margaritas, 100 metros despues de Bilbao, ida y vuelta. 106 B: Hacen cabecera en Ramos Mejía y Suecia. 108 A: IDA: Av. Pres. Frondizi, Cuba, Calle 7, Loreto, Calle 8, Cuba a recorrido. REGRESO: Av. Pres. Frondizi, hasta Calle Cangallo. 108 C: No ingresan a las 40 viviendas. 109: Hasta Ruta 43 -antes de llegar a Laguna Soto- por árbol caído. 109 A: en Yecohá, giran en la balanza. No ingresan al barrio. 110 A: Las Heras, Santa Rosa, 3 de Abril, Chacabuco, recorrido normal. Desvío ida y vuelta. 110 B: Recorrido alternativo: IDA: Cazadores Correntinos, Chacabuco, Asunción, La Paz, Rafaela, recorrido normal. VUELTA: Recorrido habitual.