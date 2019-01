Por la lluvia, algunas líneas de colectivos modificaron su recorrido. Desde la Municipalidad informaron acerca de cambios provisorios en los recorridos de algunas líneas de transporte urbano de pasajeros, lo cual se restablecerá una vez que las condiciones así lo permitan. Líneas 102 B y 108 A: Por bacheo en Cazadores y Chacabuco, toman –de ida– Tacuarí, General Paz, Chacabuco, a recorrido. Línea 102 C: Ingresa por Mocito Acuña, 6 de Mayo hasta LA plaza y sale por Joaquín Madariaga. Línea 103 C: Ingresará al revés al barrio Esperanza hasta la iglesia, hace calles Abitbol, Revidatti y gira en Lombardero saliendo por la misma. Línea 105 A: Las Dalias, Josefina Contte, Las Violetas, a recorrido. Línea 105 B: Las Margaritas, Río Chico, Murcia y Sicilia, a recorrido. Bilbao cerrada. Línea 106 B: Hace cabecera en Ramos Mejía y Suecia. Línea 106 C: Ingresa y sale del barrio por la calle del medio. Línea 108 A: Ida: Avenida Frondizi, Cuba, maniobra en Calle 8, Cuba, a recorrido. Regreso: Avenida Frondizi, Cangallo. Línea 108 C: No ingresa a las 40 viviendas. Línea 109 A: En Yecohá, gira en la balanza y no ingresa al barrio.