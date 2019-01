Buscan a una menor que se ausentó de su vivienda en la localidad de Santa Ana. Brenda Danisa Marin de 16 años el pasado sábado se ausentó de su casa. De acuerdo a una exposición realizada por una mujer de apellido Ojeda en la Comisaría de Distrito de Santa Ana, la menor salió de su domicilio ubicado en el barrio Leconte el sábado alrededor de las 19.00 y desde entonces no se tuvo más noticias de ella y pese a las averiguaciones realizadas hasta el momento no se pudo establecer su paradero. La menor es de 1,65 metros de estatura, contextura física delgada, tez blanca, ojos color marrón claros, cabellos semi largos de color castaño. No posee señas particulares. Al ausentarse vestía un short de color negro, una remera de color negra, y calzaba un par de zapatillas de color negras. Debido a ello se pide la colaboración de aquellas personas que puedan aportar datos que ayuden a encontrar a esta menor; avisando a la citada Comisaría de Santa Ana teléfono 4497090, a la dependencia Policial más cercana a su domicilio o comunicarse al número telefónico gratuito de emergencia policial, 911 en la Capital y 101 en el Interior provincial.