Boca le ganó a Aldosivi y pudo volver a sonreír. Sacó la ventaja en el primer tiempo con goles de Wanchope de penal y Zárate. Chávez descontó en el complemento para el 2-1. De a poco, el nuevo Boca, con el sello de Gustavo Alfaro, va tomando forma. Y en medio de su puesta a punto, anoche tuvo un amistoso Feliz, al derrotar por dos a uno a Aldosivi de Mar del Plata, con los goles de Ramón Abila (que definió un penal polémico) y Mauro Zárate, mientras que Cristian Chávez descontó para el Tiburón. Con el regreso de la Superliga a la vuelta de la esquina, Boca y Aldosivi aprovecharon el ensayo formal para calentar motores, aunque el elenco de Alfaro reservó a varios titulares, que no estuvieron en la formación inicial. Y los dos equipos, no demoraron en exhibir la identidad que lograr consolidar para lo que resta de la temporada, porque el Xeneize hizo un culto del trato prolijo con el balón, siempre tratando de profundizar por los costados, mientras que el Tiburón presionó en bloque, con la ambición de ser punzante en sus salidas rápidas, especialmente por la capacidad de Cristian Chávez, su máximo referente de ataque. Y entonces, en un desarrollo parejo en el juego, las situaciones no tardaron en aparecer, porque primero hubo un quite de Juan Galeano y un remate a colocar a Pisano, que encontró bien parado a Andrada, mientras que en la réplica, Zárate se jugó la personal y su remate terminó cerca del palo izquierdo del arco custodiado por Pocrnjic. Boca sufrió un par de sustos por cierta desprolijidad en la salida del fondo, pero su jerarquía le dio ventajas en el mano a mano con los defensores de Aldosivi y así, antes del cuarto de hora inicial, Zárate tuvo un mano a mano con el arquero del Tiburón, que le ahogó el grito de gol. Y más tarde, fue Abila quien se lo perdió de cabeza, mandando el balón por arriba del travesaño. Hasta que el árbitro sorprendió a propios y extraños, al sancionar un inexistente penal de Villalba a Abila, tras un choque casual, que el propio Wanchope se encargó de transformar desde los doce pasos en el uno a cero para Boca. Pero más allá de su peso ofensivo, Boca mostró que todavía tiene una línea defensiva en formación, y así una distracción, lo dejó a Chávez solito en el área, pero su remate murió en las manos de Andrada. Y antes del final del primer tiempo, Boca estiró la ventaja gracias a una gran acción colectiva, con una salida clara de Alonso, Ábila la dejó pasar entre sus piernas, y Zárate le colocó su sello con una exquisita definición para el dos a cero. En el complemento, Boca bajó el ritmo y Aldosivi aprovechó para desnudar las dudas que todavía exhibe la defensa del elenco de Alfaro. Y dentro de ese escenario, Buffarini se confundió con la pelota en el área, y Cristian Chávez, el mejor jugador del Tiburón, la mandó al fondo del arco, lo que le dio cierto dramatismo a los últimos minutos de un amistoso que le dio la Copa a los Xeneizes.