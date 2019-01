Avanza el control vectorial y colocaron 8 mil dosis de vacunas contra la fiebre amarilla. El intenso calor eleva las probabilidades de una irrupción de enfermedades vectoriales (dengue, fiebre amarilla, zika), y si bien desde Salud Pública informaron que hasta la fecha no se confirmaron casos, el contexto epidemiológico regional no es favorable. En este escenario, avanzan los controles vectoriales, mientras ya se colocaron unas 8 mil dosis antiamarílicas. De acuerdo a los datos del Boletín Integrado de Vigilancia de Nación, en las últimas semanas dieron positivas nueve muestras de dengue en las provincias de Chaco, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe, y Buenos Aires. Además, aunque no se detectó circulación viral de fiebre amarilla, desde la cartera sanitaria misionera advirtieron que el brote de Brasil se está extendiendo hacia el Sur. “Se confirmaron casos de monos muertos por fiebre amarilla en el estado de Paraná, lo cual marca la extensión hacia el Sur del brote. Esto es preocupante porque Misiones y Corrientes son la puerta de entrada a esta enfermedad”, señaló a un medio misionero, el ministro de Salud de dicha provincia, Walter Villalba. Al respecto, desde Salud Pública continúan brindando recomendaciones a los viajeros -que se dirigen a zonas endémicas o con casos confirmados- a quienes aconsejan el uso de repelente y vacunación antiamarílica. Mientras tanto, destacan los cuidados para controlar la población de mosquitos. “Seguimos con la vacunación contra la fiebre amarilla, fortaleciendo las actividades en la zona de frontera y el resto de la provincia. Hasta la fecha hemos colocado unas 8 mil dosis”, expresó a El Litoral la directora de Inmunizaciones Angelina Bobadilla. Dicho esto, además, señaló que los centros de salud siguen disponiendo de dosis, y que el número de inmunizaciones en esta temporada es mayor, ya que las acciones de vacunación comenzaron en diciembre.