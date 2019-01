Ajustada derrota de Comunicaciones ante Libertad de Sunchales. El elenco de Ariel Rearte no supo aprovechar el mal de ausencias en el dueño de casa y perdió por la mínima: 97 a 96. Nadie podría decir que las apuestas favorecían a Libertad en la noche del domingo, sufriendo la ausencia de dos fichas mayores (la salida de Cangelosi aún no tiene reemplazo) y la baja de último momento de su Capitán, Marcos Saglietti afectado de una sorpresiva lumbalgia. Sin embargo, los Tigres terminaron festejando ante su gente el ajustado triunfo por 97 a 96 frente a Comunicaciones de Mercedes, donde habrá que rescatar el planteo táctico del entrenador Saborido, el sólido juego colectivo y la cuota necesaria de coraje para concretar una victoria importante. Los sub 23 Augusto Alonso y Agustín Caffaro aportaron 18 cada uno, mientras que el goleador fue Diego Figueredo con 20 unidades. Una paridad extrema se vivió en los primeros 10 minutos, a tal punto que finalizaron 22 iguales. El dueño de casa arrancó con buen pie, asomando Kelley en la pintura (6). Pero la exigua diferencia se evaporó cuando el moreno Gadson tomó protagonismo en la ofensiva visitante, aportando 10 unidades para ponerse en juego. Pero en el segundo período, los correntinos hicieron la diferencia con el escurridizo Cequeira, distanciándose a 9 de máxima, una ventaja que terminó en 7 (parcial 16-23) antes de retirarse al descanso largo (38-45) por los aciertos de Augusto Alonso. Pero el tercer cuarto vendría con sorpresita. La formación dirigida por Rearte se alejó a 11 y para colmo Zago se condicionaba con 4 faltas. Parecía que el trámite favorecía a la visita, pero apareció Figueredo con una mano muy caliente para clavar 2 triples que redujo notablemente la desventaja. Fue un parcial 10-0 que los acercó a un doble para que segundos después igualaran en 54. El impulso aurinegro prosiguió hasta el final porque al aporte del base cordobés, se le plegó el ceresino Alonso con una producción muy regular, el impetú de Caffaro que a esa altura sumaba 16 y el aporte de Cuello y Kelley para redondear tremendos 31 puntos que le permitieron cerrar este capítulo por media decena arriba (71-66). En el tramo definitorio, los dirigidos por Saborido mantuvieron una diferencia que promedió las 10 unidades sustentado en la efectividad de Figueredo e incluso llegó a tocar una máxima de 15 (92-77) con un triple de Copello a falta de 2’40” que sonaba a sentencia, ante un rival desesperado que intentaba meterle mucha presión a una defensa extendida para revertir la derrota. Pero a los correntinos se le presentó la oportunidad en los últimos 120 segundos.

El foráneo Davis lideró la reacción (16 en este cuarto) sumado a dos zapatazos perímetrales de Giorgi y Safar para evaporar la diferencia con un contundente 0-12 que los acercó a 3 (92-89) restando 37”. Pero Figueredo, en una gran noche, clavó un triple letal para ensanchar la grieta (95-89) y Copello, a menos de 5” del cierre, encestó los 2 libres que sentenciaron la tremenda victoria (97-96) de los aurinegros santafesinos, que culminó con mucho suspenso