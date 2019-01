La delegada Regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter dijo que los automovilistas deben tener precaución en las rutas por los tramos con exceso de agua, que se convierten en zona de riesgo. “El agua está muy cerca y es muy peligroso para los autos”, afirmó a la vez que agregó que “no está en peligro la estructura”. En tanto, respecto del estado de las rutas nacionales afirmó que “en términos generales estamos monitoreando todas las rutas, hay varios lugares donde el agua está muy cerca, por ejemplo la ruta Nº 123 entre ruta 14 y Paso de los Libres se corta el tránsito entre las 22 y las 6 de la mañana. En este sentido, explicó que en esa zona “el agua está muy cerca y es muy peligroso para los autos. Pero no está en peligro la estructura”. “En el norte donde se comenzó la obra del puente sobre el Iribu cuá, no llovió tanto, como en el sur de la provincia, de donde no tenemos reporte es ruta Nº 12 cercana a San Roque, cortamos porque hay una alcantarilla, sacó el agua en una banda de la ruta y ahora se trabaja en la zona”, explicó la funcionaria nacional. Por otra parte, detalló que “van a ampliar la alcantarilla, para mañana a la tarde o pasado mañana a la mañana se podría habilitar ese paso de Mantilla”. “De subir el agua sobre los puentes bayles que están sobre el Guazú, vamos a tener que sacar los puentes porque corremos el riesgo de que el agua arrastre a los puentes, hoy hay un metro cincuenta de distancia, pero se tomaría de manera preventiva la decisión, de ser necesaria”, adelantó Jetter. Finalmente, la delegada Regional de Vialidad Nacional, instó a los automovilistas que si viajan “lo haga a una velocidad cuidadosa y traten de no viajar de noche”.