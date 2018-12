Un desilusionado Carlos Vignolo sigue explicando en cuanto medio de prensa tiene su alance, el fracaso de la construcción del segundo Puente entre Corrientes y el Chaco. Un caballito de batalla electoral que para el 2019 no podrá ser utilizado, porque se mancó antes de finalizar la carrera.

El encargado del Plan Belgrano, un programa que irrumpió cargado de proyectos de mega obras públicas, que se diluyeron como pompas de jabón, reiteró que las condiciones económicas no son favorables para que el Estado nacional licite el segundo puente entre Chaco-Corrientes.

“Con las actuales condiciones de Riesgo País, no es posible tomar la inversión extranjera porque está por fuera de las pautas que el presupuesto, que está vinculado a una aproximación al déficit cero, lo permite, por lo tanto, tenemos que posponer la idea, esperar que baje el riesgo país, para salir a ofrecer”, dijo Vignolo, que por lo menos mete la trucha para dar las explicaciones del caso.

“Seguirá siendo parte de nuestro desvelo, vamos a seguir trabajando, monitoreando de cerca, este ha sido un año muy difícil, todos los argentinos lo sabemos, y por supuesto los correntinos y los chaqueños también”, reconoció el funcionario nacional para sostener que “eso ha generado un desequilibrio en la macroeconomía y el aumento del Riesgo País, pero nuestra decisión es que cuando hay decisiones mejores para poder avanzar lo vamos a hacer, así que estaremos expectantes”.

“La verdad, yo quisiera que se inicie mañana, es la realidad la que condiciona a determinado momento, y son obras de envergadura que necesitan un financiamiento que no pueden hacerse con el tesoro nacional”, concluyó.