“Vamos a construir una nueva mayoría porque todos quieren un nuevo gobierno” dijo el referente del Frente Renovador Sergio Massa en su paso por Corrientes, quien estuvo acompañado de Diego Bossio, el senador nacional Camau Espínola y el referente local del partido, el concejal Germán Braillard Poccard. Massa afirmó que “nuestro desafío es construir para adelante, no permitir que el gobierno siga diciéndonos que el fracaso de ayer es el de hoy”. “Construyamos futuro de calidad, juntos todos los sectores, mirando a las pymes, para el desarrollo”. “Vamos a construir una nueva mayoría porque todos quieren un nuevo gobierno”. “Tenemos que volver a recontruir Argentina, de valorar a las personas que fabrican acá, en Argentina” destacó. Si Argentina perdió tres años, Massa consideró que “perdió una gran oportundiad, Camau, yo y tantos otros, tuvimos la buena fe de decirle al gobierno cómo los ayudamos y cada vez que tendíamos la mano nos mordían”. Además, Massa, remarcó que “tengo claro que hay cosas que se deben resolver de manera inmediata, tarifas de agua, luz, gas, eso secó muchos comercios y perjudicó al mercado interno y se cuidó cuánto ganaban los bancos y empresas”. Del rol que va a asumir, Massa expuso que “si me toca ser presidente bien, y sino en otro rol voy a seguir luchando por Argentina, uno sufre cuando alguien como Soto Dávila resiste ante la innumerable cantidad de pruebas en su contra, porque alguien como él protegía a los políticos que hacían mal las cosas y vamos a hacer todo para que deje de ser juez”. Y señaló que “tenemos que animarnos a ponerle fin a los jueces para siempre, cada cinco años que estén a prueba, al igual que los fiscales, se terminó la época de la vaca sagrada”. A cerca de cómo definir candidatos, Massa dijo que “con las PASO, vamos a competir con una idea de país clara, donde pueden competir todos los sectores, como el Socialismo, con el Radicalismo, hablé con Margarita Stolbizer, con Alfonsin, con Nito Artaza”. “Vamos a construir una nueva mayoría porque todos quieren un nuevo gobierno, los votantes de Unidad Ciudadana no pueden votar al candidato de Macri de la segunda vuelta, nosotros queremos ganarle a Macri, no vamos a caer en la trampa de Macri de dejarle la cancha libre en segunda vuelta” remarcó.