El gobernador Gustavo Valdés y su antecesor Ricardo Colombi reclamaron a los dirigentes del justicialismo el acompañamiento para disponer con el financiamiento en el 2019, una herramienta que garantiza una administración ordenada, fue durante el acto de asunción de las autoridades del Comité Central de la Unión Cívica Radical. Valdés insistió a modo de queja ante la negativa de los legisladores justicialistas a votar el Presupuesto “hay intendentes que a pesar que les queremos hacer la obra pública que no les hicieron cuando eran Gobierno nacional, le dicen a sus senadores que voten en contra de sus mismos pueblos”. El mandatario aseguró “no es la primera vez que pasa, cuando nosotros tenemos propuestas de desarrollo, nos tratan de poner el pie”. Fundamentó su discurso en que “las propuestas de desarrollo no son para este Gobierno, necesitamos hacer infraestructura para lograr desarrollo, necesitamos que nos den la oportunidad de tener siete mil millones de pesos, porque por primera vez el Gobierno nacional no puede tomar créditos, por lo tanto los mejores créditos que antes añorábamos del Banco Mundial, del BID y de otros organismos podrían estar disponibles para nosotros el año que viene pero para eso necesitamos la autorización legislativa como posibilidad de financiar obras que nos lleven al desarrollo”. “No puedo creer que haya algunos que crean que nos sacan ventaja porque retrasan el desarrollo, no nos perjudican a nosotros, están perjudicando al millón cien mil de correntinos”. A su turno Ricardo Colombi señaló que “la conducta de la oposición se debe juzgar en términos de responsabilidad o irresponsabilidad”. Fiel a su estilo de discurso fustigó a los dirigentes de la oposición al señalar “si creen que a nivel nacional en 2019 pueden llegar a ser gobierno, van a tener una conducta responsable, porque después tendrán que gobernar pero como saben que no van a ser gobierno son irresponsables. Porque se ven lejos del poder”.