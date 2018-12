Luego de haber alcanzado la gloria máxima al conquistar su segunda Copa Libertadores como DT, con el plus de que fue ni más ni menos que ante Boca y en el mítico estadio Santiago Bernabéu de Madrid, Marcelo Gallardo brindó una extensa entrevista como hace tiempo no ocurría. El “Muñeco” se refirió a mucho temas, pero sin dudas el más candente es acerca de su futuro. Si bien el presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, dio por segura su continuidad, faltaba la palabra del propio entrenador. “Uno no garantiza nada. Me parece que en estos casos va más con las formas y eso es lo que hablamos todo el tiempo con Rodolfo (D’Onofrio). Más allá del contrato que tengo firmado hasta 2021, hemos sido muy nobles entre nosotros para que en cada final de temporada tengamos una reflexión y se ha respetado el valor de la palabra, eso para mí no tiene precio. No puedo garantizar cómo va a seguir esto, porque como dije antes River es un club que te exige permanentemente. Hoy merecemos disfrutar esta victoria que muy es importante y prepararse para el Mundial de Clubes. Después vendrán las vacaciones y a pensar en lo que viene”, expresó en diálogo con El Superclásico por Radio Rivadavia.

“No tengo ningún problema de estar y seguir gestionando este plantel. Para mí es un verdadero placer, una enorme responsabilidad, pero con gusto me levanto a la mañana y disfruto lo que hago y en el lugar donde estoy. Mientras sienta eso lo voy a seguir haciendo, y cuando no lo sienta más, será Rodolfo (D’Onofrio) el primero al que le voy a decir ‘es el momento de parar’. Tal vez lo discutiremos en su momento”, afirmó el Muñeco.