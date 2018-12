El jerarca vial, Horacio Encina, será enjuiciado por el delito de amenazas y lesiones a un ex agente vial, Félix Balmaceda, quien es denunciante en otra causa penal conocida como “la 425”, que es el número de la Resolución que permitió un cobro-hormiga de haberes sin sustento legal a varios funcionarios de vialidad Provincial. Un irregular e ilegal cobro que se arrastra desde el año 1992.

Balmaceda, quien había hecho la denuncia sufrió persecuciones. En 2015 fue víctima de la agresión física por parte de Encina, quien es ajeno al caso de “la 425”.

El hecho fue reflejado en este medio (1588) en la edición del 08 junio 2015 bajo título “Sueldos truchos en Vialidad” (http://diario1588.com/sueldos-truchos-en-vialidad/), donde se relataba la amenaza ocurrida el día 19 de mayo de 2015 al “denunciante de esa eterna irregularidad”.

Sobre el hecho se relató en su momento que por calle Vargas Gómez (ex Catamarca) al 1800 fue agredido físicamente, por “el nuevo jefe administrativo de la DPV, Horacio Encina” que también profiere la amenaza “Te voy a matar porque me denunciaste” y después de bajarse de la camioneta oficial, aplicarle golpes se escabulló con su chofer, según la denuncia radicada por la víctima en sede policial.

El debate sobre este incidente protagonizado el 19 de mayo de 2015, será (mañana) miércoles 5 de diciembre a la hora 8:00 en el juzgado Correccional N° 2. Horacio Encina es el acusado, y declararían como testigos, entre otros, Félix Balmaceda.

Se sospecha que lo pueden “apretar” (a Balmaceda) porque ha denunciado otros varios ilícitos en vialidad provincial y porque es insoslayable el tinte político toda vez que el trasfondo de la cuestión es la mafia vial en el poder. Anteriormente a Balmaceda lo habían sacado de Vialidad provincial jubilándolo de prepo con el silencio canalla del sindicato amarillo de vialidad.

Por Alberto Ruiz Díaz