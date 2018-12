Ante la preocupación expresada en distintos medios por sectores empresariales de la comunidad de Santo Tome (Corrientes) por la posibilidad de que caiga el proyecto de Biomasa que la empresa Kuera Santo Tome S.A. se propone realizar en esa ciudad, la Federación Empresarial de Corrientes (FECorr), la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc) y la Unión Industrial de Corrientes (UICorr), en conjunto, manifiestan su apoyo a este proyecto por su indudable aporte al desarrollo provincial. El mismo fue adjudicado en RenovAr 2 por esta empresa de origen correntino que compitió de igual a igual con multinacionales de amplia trayectoria en el rubro energético.

Lamentablemente, la coyuntura económica del país complicó las posibilidades de financiamiento no sólo para muchos de los proyectos del programa Renovar, sino también para cualquier proyecto de infraestructura, tal como lo muestra la experiencia de las PPP (Participaciones Público Privadas), recientemente suspendidas por falta de crédito.

No obstante ello el Proyecto Kuera logro superar el complicado momento que atraviesa la economía del país, obteniendo el interés de un fondo de inversiones de origen europeo, pero para terminar su estructuración financiera, tuvo que solicitar más tiempo a la Secretaría de Energía de Nación.

Según se les ha informado a estas Cámaras Empresariales, el Gobierno de la Provincia de Corrientes se hizo eco de esta situación y planteó este tema en la última reunión de la Mesa Foresto Industrial Nacional, lo que fue acogido por el Presidente Macri, pero hasta la fecha no se ha recibido la comunicación formal de aceptación de la prórroga de plazo pedida.

Federación Empresarial de Corrientes (FECorr) – Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC) – Unión Industrial de Corrientes (UICorr)

Prórroga de plazo

Más allá de los términos legales y contractuales específicos que sean aplicables a la licitación y a la propuesta empresaria adjudicada, FECorr, APICC y UICorr entienden que la situación del proyecto Kuera Santo Tomé merece ser contemplada ya que solo requiere de una prórroga de plazo para culminar su estructuración de inversión. Este proyecto no solo es importante para Santo Tomé, sino que es estratégico para la Provincia desde el punto de vista energético, por lo que confiamos en que las autoridades nacionales instrumentarán los mecanismos necesarios para que se lleve adelante.