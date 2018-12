Luego de varias horas de reunión entre los integrantes del Simu (Sistema Integrado de Movilidad Urbana), el Secretario de Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Corrientes, Jorge Sladek, confirmó hoy se firmará un acuerdo para que el lunes no haya paro de transporte. Sostuvo que todas las partes harán “un esfuerzo” para garantizar el servicio el próximo 10 de diciembre.

“Hemos tomado una postura y una solución a la medida de fuerza que estaba planificada para el día lunes”, dijo Sladek en radio sudamericana.

Desde el Municipio indicaron que habrá un pago extraordinario de las “Yo Voy” y compensaciones. Por parte desde el Gobierno Provincial se comprometieron a colaborar en el traspaso de subsidios nacionales y las empresas asumieron propondrán un cronograma de pagos.

Todo esto se plasmará en un acuerdo para finalmente evitar el paro total por 24 horas convocado por la Unión Tranviarios Automotor.

La UTA había amenazado

Horas antes de la decisión del SIMU, desde la Unión Tranviarios Automotor presentaron un documento ante la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia en el que detallan que podrían ir al paro el próximo lunes 10 de diciembre. La medida sería por 24 horas y se dará en caso que las empresas no cumplan con el pago de los sueldos. “Venimos por este formal acto en virtud de la presentación efectuada por CETUC, en el cual manifiestan que no podrán las empresas del transporte cumplir en tiempo y forma con el pago de los salarios de la actividad, comprendidos los meses de noviembre, diciembre y segundo Sueldo Anual Complementario”.

Desde la UTA rechazaron categóricamente lo manifestado por las empresas y por tanto se encuentran en estado de alerta y movilización ya que entienden que el salario no puede estar sujeto al otorgamiento de tarifas o subsidios.