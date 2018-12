El oficialismo en el Senado logró aprobar el Presupuesto 2019 con endeudamiento por los votos del justicialista Mario Bofill y la nuevista Nora Nazar. La presión que sufrieron desde el gobierno giró en torno a las causas en la justicia del hijo del chamamecero, y del esposo de la ex intendenta, el ex gobernador Raúl Rolando Romero Feris, quien recientemente fue sometido a una intervención quirúrgica.

Los votos de Bofill y de Nazar, ya eran contados como propios por el arco oficialista. Se sabía que las negociaciones se circunscribirían en favores judiciales, aunque sugestivamente la senadora Carolina Martínez Llano estuvo ausente de la sesión.

En algún momento las miradas se posaron en Roberto Miño, quien en el 2017 desobedeció la estrategia del bloque y acompañó con su voto al oficialismo cuando se trató el Presupuesto 2017. Ayer no pocos peronistas hostigaron el comportamiento del afamado cantautor, pero doce meses atrás pasaron por alto la desobediencia del médico santaluceño.

Asimismo la sanción de la llamada ley de leyes, fue por unanimidad en general, y en particular con dos tercios de los artículos de solicitud de autorización de financiamiento para obras de infraestructura, en un endeudamiento de $7 mil millones.

El proyecto tenía el apoyo y acompañamiento de organizaciones intermedias de Corrientes, como la Federación Económica de Corrientes (FEC), la Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) y la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (APICC).

Finalmente el Presupuesto 2019 se aprobó por mayoría ajustada, con diez votos a favor y nueve en contra.

Es la primera vez que Mario Bofill, votó en disidencia con su bloque, extrañamente la única senadora ausente fue Carolina Martínez Llano (PJ). No pocos sostienen que empresaria ganadera no se hizo presente por pedido de su tío José Rodolfo Martínez Llano, quien mantiene cerrados vínculos con el gobierno radical.

En el presupuesto se contemplan gastos e inversiones por más de $68,4 mil millones. Están previstos fondos por $21.201 millones, un 44,85% más que en 2018.

COMO VOTARON

Los votos a favor fueron: Nora Nazar (PN – Encuentro por Corrientes), Mario Bofill (PJ), Noel Breard (UCR – ECO Cambiemos), Ricardo Colombi (UCR – ECO Cambiemos), David Dos Santos (UCR- ECO Cambiemos), Rubén Suárez (ECO-Cambiemos / secretario de la UTa Corrientes), Sergio Flinta (UCR- ECO Cambiemos), Graciela Itatí Insaurralde (UCR – ECO Cambiemos), Graciela Rodríguez (UCR- ECO Cambiemos), Alejandra Seward (UCR-Cambiemos). Los votos en contra: Roberto Daniel Alterats (PJ), Víctor Giraud (PJ), Nancy Aracely Sand Giorasi (PJ), Roberto Miño (PJ).