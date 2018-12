Un llamativo robo ocurrió en la casa de la abogada correntina Laura Casuso acribillada en Paraguay. Según datos de la policía unas diez personas entraron al inmueble. El robo al domicilio de la correntina asesinada el pasado 12 de noviembre, se suma a los enigmas que deberá resolver la Justicia. La casa está en el barrio La Granja de Ponta Porã, estado de Mato Grosso del Sur, Brasil donde causaron un gran desorden. Desconocen qué se llevaron ya que no hallaron el DVR donde quedan registradas las imágenes del circuito cerrado de cámaras de seguridad. Casuso, reconocida por representar al narcotraficante brasileño Jarvis Chimenes Pavao y a Marcelo Pinheiro, alias ‘Piloto’, presunto jefe del Comando Vermelho. La abogada fue acribillada a balazos por dos sicarios cuando salía de una reunión masónica. Hasta ahora la Justicia paraguaya sólo maneja hipótesis y teorías. No se avanzó en nada concreto para esclarecer el impactante hecho que causó conmoción internacional. A esta situación se le suma ahora que desconocidos ingresaron en horas de la noche a la residencia de la extinta abogada Laura Casuso, ubicada en el barrio Gran Amambaia de la ciudad brasileña de Punta Porã. De acuerdo con los datos aportados, los vecinos escucharon ruidos provenientes de la residencia que, en vida, era habitada por la profesional del derecho, y llamaron a la Policía, que de inmediato acudió al sitio. Los uniformados, al ingresar a la residencia vieron que el lugar estaba totalmente desordenado. Describieron que había ropas y enseres personales de la extinta profesional del derecho tirados en el suelo.La Policía Civil brasileña sospecha que los desconocidos ingresaron a la casa para apoderarse de algún objeto personal de la abogada. La violenta muerte de la abogada sigue siendo todo un misterio para la Policía. A pesar de las averiguaciones, hasta el momento nada se sabe de los presuntos autores del crimen así como de quienes irrumpieron ahora en el domicilio. No descartan que ambos hechos guarden relación.