River y Boca definen al campeón de América esta tarde en España. Desde las 16.30, en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, el máximo certamen de clubes del continente cerrará su temporada. Tras una prolongada final que incluyó una suspensión por lluvia y dos por incidentes en el Monumental, los dos clubes más grandes del país dirimen el título lejos de sus estadios. River y Boca jugarán, casi un mes después del empate 2-2 por el encuentro de ida en la Bombonera y dos intentos fallidos de jugar la revancha en el Monumental, la definición de la Copa Libertadores de América 2018 en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid estadio del Real Madrid, y la transmisión estará a cargo de Fox Sports. El árbitro del encuentro será el uruguayo Andrés Cunha. En este mes, Boca recuperó a Cristian Pavón del desgarro que sufrió en el partido de ida, aunque River no logró lo mismo con Ignacio Scocco (también con un desgarro que lo marginó de la primera final), quien no será titular y sigue en duda. Marcelo Gallardo, que no podrá estar en el banco de entrenador por la suspensión que le puso la Conmebol, no confirmó públicamente a los once que alineará de entrada. Sin embargo, el “Muñeco”, cuyo lugar será ocupado por el asistente Matías Biscay, apostaría a línea de cuatro defensores, Nacho Fernández en el mediocampo y Pratto como único delantero de área.

Posibles formaciones River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Jonathan Maidana, Javier Pinola, Milton Casco; Enzo Pérez, Leonardo Ponzio, Exequiel Palacios, Ignacio Fernández; Gonzalo Martinez y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo (suspendido; dirige Matías Biscay). Boca Juniors: Esteban Andrada; Leonardo Jara o Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallán, Emmanuel Mas o Lucas Olaza; Nahitan Nández, Wilmar Barrios, Pablo Pérez, Cristian Pavón; Darío Benedetto y Ramón Ábila. DT: Guillermo Barros Schelotto. Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay)Cabe aclarar que por el lado de River, Ignacio Scocco, Juan Fernando Quintero y Rodrigo Mora se recuperaron de sus lesiones y podrían ser de la partida, así como el joven Julián Álvarez.