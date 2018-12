Mañana la recolección de residuos será en horario diurno y el martes en horario nocturno. El servicio de recolección de residuos en la ciudad funcionará con algunos cambios por las fiestas. Según señalaron desde el Municipio capitalino, mañana los camiones que juntan la basura recorrerán los barrios sólo en horario diurno, por lo que durante la noche no prestarán servicio. En cambio, durante el feriado del martes el servicio no funcionará durante el día, pero se reanudará por la noche, por lo que piden tomar los recaudos necesarios para evitar acumulación de desechos en la vía pública. Por otra parte, el Centro Emisor de Licencias volverá a abrir recién el 2 de enero, Acor no atenderá mañana ni el martes y la Caja Municipal dispondrá una guardia mañana de 8 a 17.