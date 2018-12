Después de un arduo trabajo en equipo que duró varios meses y se dividió en tres etapas, el grupo #CostaneraPatrimonioDeLosCorrentinos presentará hoy por la tarde el proyecto diseñado como alternativa superadora al Plan de Desarrollo Urbano Costero propuesto por el intendente Eduardo Tassano. Desde las 18 en el Aula C de la Universidad de la Cuenca del Plata (Lavalle 50) se expondrán estos resultados donde profesionales y vecinos priorizaron en su trabajo el uso público, ecológico y sustentable de la ribera capitalina. Insisten en que el plan entre el Municipio y Nación es un negociado de loteos para construir más de 20 torres de 105 metros en lugares colapsados y prohibidos.

“Nuestro proyecto respeta la fisonomía de la ciudad y prioriza que el espacio sea utilizado por todos los correntinos”, remarcaron.

El Plan de Desarrollo Urbano Costero del municipio, busca avanzar rápidamente sobre sitios patrimoniales de la provincia como Vías Navegables, el puerto, Vialidad Nacional, el Ex Barrio Militar, la Penitenciaría y el Ex Regimiento 9.