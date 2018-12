Camau Espínola activó la marcha de la bronca en el peronismo local, tras su voto afirmativo en el Senado de la Nación, y con respaldo exagerado al pliego de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda para que se desempeñe como juez federal de Paso de los Libres.

Horas atrás dirigentes de fuste del PJ de Corrientes, anticiparon que pedirán la expulsión del ex medallista olímpico. Desde ayer, la Junta de Disciplina del PJ, analiza la cancelación de la ficha partidaria de Espínola por votar en contra del mandato partidario, que era, el de rechazar el acuerdo de Fresneda.

La gran mayoría del justicialismo correntino afirma que se trata de una falta “grave”, y “acompañarían la decisión de expulsarlo del Partido”. De ocurrir esa sanción límite, Camau no quedaría bien parado a nivel nacional, sobre todo en la bancada del PJ que integra en la cámara alta. No tendría otra que conformar su monobloque con la idea final de emigrar hacia el oficialismo, o quien sabe, buscar un paraguas protector en algunos gobernadores peronistas, entre ellos, el salteño Juan Manuel Urtubey, con quien se muestra a cada tanto. Fue su acompañante en una reciente audiencia con el gobernador Gustavo Valdés.

Ayer en un escrito, que lleva la firma de la presidenta de la Junta de Disciplina, Mary Almozni y del secretario Administrativo del Congreso Provincial del PJ, Omar Molina, se determina la “indisciplina e inconducta partidaria” del legislador y la gravedad de su voto en el Senado de la Nación a favor de un funcionario judicial cuestionado y varias veces denunciado por los propios fiscales federales.

LOS ARGUMENTOS

“Viendo la posición adoptada por el legislador nacional Carlos “Camau” Espínola en clara contraposición a los mandatos impuestos por el Partido constituye una falta grave y de pasible sanción su postura de acompañar con el voto afirmativo aprobando la designación de Gustavo Fresneda como juez Federal en Paso de los Libres”, afirma el documento donde se señala además que es facultad de la Junta de Disciplina entender en los casos en que se susciten inconductas, indisciplina y violación de los principios y resoluciones de los organismos partidarios.

Consideran de forma contundente que “el accionar repetitivo del senador antes mencionado (Carlos Mauricio Espínola), se debe considerar falta grave por el cuerpo normativo y en consecuencia de ello, declarar la expulsión del Partido Justicialista”.

No para pocos, ya no habría margen para la llamada cooperativa interna, como para ensayar un salvataje a quien fuera intendente de Corrientes entre el 2009 y el 2013, y que cayera en forma consecutiva en dos elecciones a gobernador de la provincia, como candidato del justicialismo. La suerte parece estar echada.