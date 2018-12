Cristian Bejarano, el guardia de seguridad que permanece detenido tras el robo a una sucursal de Supermax declaró el lunes de manera escueta sobre lo sucedido, ya que se quebró y no pudo continuar. Su abogado, Jorge Barboza, adelantó que presentará el pedido de excarcelación. “Ayer al mediodía (por el lunes) el señor Bejarano fue trasladado al Juzgado Nº 4 para que declare. Estuvo presente el codefensor, la audiencia fue cortita porque esta situación lo tiene muy mal. Mi defendido afirmó su total inocencia en el hecho y declaró que sufrió cierta presión en la Fiscalía en su momento”, indicó Barboza.

Bejarano está imputado por el delito de participación necesaria en robo calificado, doblemente agravado por el uso de arma de fuego y hacerlo en banda. “Se truncó la declaración porque emocionalmente no está bien, no puede creer lo que le está sucediendo. En el transcurso de la mañana presentaremos la excarcelación”, reiteró el letrado para puntualizar ante la posibilidad de una ampliatoria de indagatoria, que “no creo ahora porque no hemos dispuesto de pruebas algunas de lo que se lo acusa. Él solo pretende recuperar su libertad y volver a trabajar”. “Yo tengo la esperanza de que pueda conseguir su libertad, es totalmente excarcelable”. “Mi cliente está muy compungido, no puede creer lo que le está pasando, hace mucho trabaja en el comercio, él cuenta que a las 20 horas pasó el camión de caudales, si él estaba acordado con alguien no le hubiese dicho qué pase a las 22 horas, si no había más dinero en el local”.