El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes, ATE, CTA de los Trabajadores y numerosas organizaciones sociales concretarán un paro provincial con marcha en la Capital provincial para reclamar aumento salarial urgente, emergencia social y salarial, rechazar los presupuestos de ajuste. Los docentes reclaman suba del 40% al básico, salario inicial de $23.000, blanqueo del plus, Paritaria Provincial, rechazo a los recortes en Educación que imponen presupuesto nacional y provincial 2019.

El secretario general de SUTECO y secretario general adjunto de la CTA de los Trabajadores, Fernando Ramírez, señaló que la medida de fuerza incluirá una marcha de trabajadores estatales que se manifestará frente al Ministerio de Educación, Casa de Gobierno, Legislatura provincial y otros organismos estatales locales.

Explicó que SUTECO, en particular, demanda de “Aumento Salarial Urgente, suba del 40% al básico docente, salario inicial de $23.000, blanqueo del plus, la implementación de Paritarias, el rechazo a todos los recortes en Educación que imponen el presupuesto nacional 2019 y el proyecto provincial de presupuesto 2019”.

Los gremios también expondrán los despidos y bajas de salarios que se vienen presentando en sectores privados como transporte, textiles, construcción, industriales; los cierres y despidos en áreas estatales nacionales estratégicas; reclamarán convenios colectivos de trabajo sectoriales.

25% de pérdida del poder adquisitivo

En 2018 a los empleados públicos “nos impusieron de manera unilateral -porque el Ejecutivo no cumple con las Leyes de Paritarias- una actualización del 16% al 18% remunerativo y bonificable. En el mejor de los casos la mejora llega al 20% si se suman plus y bono que no forman parte del haber estable. Pero la inflación va a cerrar este año en el 45% o más. Solo este año los trabajadores estatales vamos a perder 25% de poder adquisitivo y para 2019 está previsto otro 25% de inflación como mínimo. Los haberes estatales promedios están en $14 mil cuando la línea de pobreza supera los $23 mil”, explicó el secretario general de SUTECO y secretario general adjunto de CTA de los Trabajadores.