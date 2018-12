En el marco del Plan de Seguridad organizado por el Gobierno provincial, la Municipalidad de Corrientes realizará un operativo de seguridad vial en diferentes puntos de la ciudad, durante la noche del 24 y todo el martes 25. Unos 70 agentes de Tránsito municipal llevarán adelante tareas, para garantizar la seguridad de los vecinos. Además, se repartirán precintos de conductor designado y se realizarán controles de alcoholemia. El subsecretario de Tránsito, Juan Acinas, destacó el trabajo del Ministerio de Seguridad de la Provincia y detalló que “desde la 1.30 del 25 de diciembre solamente podrán acceder a la Costanera con vehículos aquellos que se dirijan a la zona de boliches”, sobre lo cual explicó que “para ello estará habilitada una banda de la Costanera, y se podrá ingresar por calle General Paz y se saldrá de la zona por la calle Lamadrid”. En el punto de General Paz, mediante una acción realizada junto a la fundación Estrellas Amarillas de Corrientes y los organizadores de las fiestas bailables, se repartirán precintos de conductor designado. Entre tanto, el subsecretario de Tránsito pidió que “aquellos que no vayan a los boliches no vayan hasta la Costanera porque va a estar totalmente cerrada”. A su vez, recomendó que “si van a conducir no ingieran alcohol o designen a un conductor”. El Ministerio de Seguridad de la Provincia llevará adelante los días 24 y 31 de diciembre 2018 se adoptará un dispositivo de cierre a partir de las 23, de la avenida General San Martín (Costanera Norte) a partir del cruce con la calle Chaco y avenida Juan Pablo II (Costanera Sur) y sus inmediaciones, con una marcada presencia policial. Se restringirá el ingreso de todo tipo de vehículos, disponiéndose para ello puestos policiales vallados en el perímetro próximo a ambas costaneras, donde no se permitirá el ingreso de bebidas en botellas de vidrio y todos aquellos objetos que puedan resultar peligrosos para la seguridad pública.