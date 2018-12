El ingreso de carne argentina a los Estados Unidos no tendrá tope tras el acuerdo alcanzado con ese país. Se firmaron “tres protocolos sanitarios con China para que ingrese carne ovina, caprina y caballos en pie. El Secretario de Agroindustria, Luis Etchevehere, destacó los acuerdos alcanzados en materia comercial en la cumbre del G20. El funcionario sostuvo que la Argentina intentará que Estados Unidos levante las sanciones arancelarias al biodiésel, por considerar que “no hay argumentos de dumping”. La administración de Donald Trump ya dio un primer paso en ese sentido al poner en revisión la medida que cerró por ahora el acceso del biodiésel local. “Se han culminado varias negociaciones que veníamos gestionando con diferentes países”, dijo el funcionario en una rueda de prensa durante la jornada final de la Cumbre. Precisó que se firmaron “tres protocolos sanitarios con China para que ingrese carne ovina, caprina y caballos en pie, actividades muy desarrolladas”. “Con los Estados Unidos se están haciendo los trámites para ingresar su carne. No sólo es bueno vender, sino abrir el mercado. Creemos en el intercambio comercial. Dijo que ni bien estén los trámites terminados va a ingresar la carne norteamericana” y aclaró que “no hay límite en cuanto a cantidades, sino que dependerá de los consumidores. Adelantó que hoy domingo, en el marco de la bilateral con China, se firmará un “protocolo de cerezas, un producto muy buscado en ese país, en el que estamos trabajando y será un polo de desarrollo, potencialmente son 100 mil puestos de trabajo que se podrán generar a partir de la apertura de ese mercado”. Confirmó que también firmaron un “convenio con una empresa privada china que manifestó su voluntad de incrementar la compra no sólo de porotos, sino también de aceite de soja”, apuntó. Con respecto a Japón, remarcó: “Hemos tenido un gran avance con esos mercados” y anticipó que el Gobierno ya comenzó “los trámites sanitarios para que se pueda habilitar el resto de la Argentina para la carne vacuna al mercado japonés, además de avanzar en frutas finas y otros productos alimenticios que pueden causar interés”. También se refirió a la Unión Europea y al Mercosur, al puntualizar que es una “negociación que está en vigencia, que sigue adelante”, y resaltó que están “previstas reuniones técnicas y políticas en los próximos días”