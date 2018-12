Luego de que el presidente de Deportivo Mandiyú Juan Igarzabal, anunciara que no cerraron con el Gobierno local una ayuda económica para enfrentar el Torneo Regional Federal, el Secretario de Deportes Jorge Terrile lanzó en radio sudamericana “qué obligación tiene el Estado con Mandiyú, si le debiera algo el Estado al club tendría que haber un papel donde se comprometía a darle plata durante cierto tiempo y no lo hay”.

“El aporte que tenía el Gobierno con las instituciones es una cuestión moral, hay una idea que los fondos de Lotería Correntina vuelvan al deporte y el deporte no es sólo Mandiyú y de acuerdo a eso se ayuda a todas las instituciones y no se puede decir que la deuda que uno genere es porque que el Gobierno no cumplió con el pago, porque eso es grave”, explicó el funcionario. “Las instituciones deportivas tiene que entender que el Estado tiene que ayudarlos, acompañarlos pero no tiene que absorber los gatos totales de las campañas de los torneos federales, sino tendríamos que tener un equipo que se llame “Deportivo Estado” porque es el gobierno el que paga”.

“Yo había participado en Mandiyú y en la liga correntina, conozco cómo es el procedimiento del pedido de ayuda al Gobierno, uno gira una nota pidiendo la ayuda el cual se suele acompañar con el presupuesto y formato de campeonato y se dice lo que se solicita, de acuerdo a las posibilidades el Estado le da una mano siempre y cuando están presentados los papeles completos”, concluyó.