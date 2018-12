En Argentina prácticamente ningún sector logró superar en paritarias la inflación anual, que se proyecta cerrará entre un 47 y 48 por ciento. Esto afecta a al menos un tercio de los trabajadores de Corrientes. Son los registrados que dependen del sector privado. En las reparticiones públicas se brindaron adicionales para intentar amortiguar el golpe de la escalada de precios. Si se observa el top ten de los sectores que alcanzaron la paritaria más alta del país, la mayoría no alcanzaría a superar la inflación proyectada entre 47 y 48 por ciento. En la cúspide de la pirámide se encuentran el personal no docente de instituciones educativas privadas y los bancarios, que alcanzaron un incremento anual del 46 por ciento. Esto, además, gracias a bonos sectoriales y al adicional de fin de año que acordó meses atrás la CGT con el Gobierno nacional. En Corrientes hay más de 1.400 empleados bancarios, logrando un preacuerdo del 7 por ciento, a cuenta de enero y febrero de 2019. Las conversaciones se retomarán en marzo. Comercio cerró el año con un aumento del 45 por ciento. Este es uno de los sectores que más fuentes de trabajo genera en la provincia en el ámbito privado. En Corrientes hay aproximadamente 12 mil mercantiles registrados. Sin embargo, también existe un amplio número de empleados en el mercado informal a los que no se les otorga el convenio colectivo. La sanidad logró un incremento anual del 45 por ciento. Esto abarca, principalmente, al personal de clínicas privadas. En los peajes se superó el 40 por ciento de mejora anual. Camioneros, cerró 2018 con el 40 por ciento, según un relevamiento publicado por el diario La Nación. En el Estado los aumentos anunciados no alcanzaron, en porcentaje, los niveles de la inflación. Los docentes, uno de los sectores que solicitaron varias reuniones por mejoras, alcanzaron un poco más del 16 por ciento en noviembre. En diciembre y en enero el Gobierno provincial incorporó adicionales de fin de año. Este mes se abonó 2.500 pesos a modo de plus de fin de año. En enero, se otorgará 3.500 pesos más para completar 6 mil pesos anunciados por el gobernador Gustavo Valdés. El extra se otorgó a los estatales provinciales en general. En el caso de los docentes, se prevén arduas conversaciones de cara al inicio del ciclo lectivo 2019. El Frente Gremial requería el pago de una recomposición en el básico antes del nuevo año. Por su parte, ATE solicitó formalmente un aumento del 40 por ciento en diciembre. En Corrientes el sector estatal es un motor de la economía del NEA. En el presupuesto aprobado por la Legislatura correntina se establece en el artículo 9, el total de la planta de empleados permanentes será de 51.273 y la totalidad de trabajadores temporarios alcanzará 13.539. Es decir que en total la Provincia tendrá 64.812 trabajadores a su cargo. Esto, en un contexto de caída del empleo privado, que en todo el país representó la pérdida de más de 119 mil puestos de trabajo. En Corrientes, en tanto, hubo un leve aumento del 0,8 por ciento, según datos difundidos por la Secretaría de Empleo y Trabajo de la Nación. Si bien hubo un leve incremento del empleo registrado en la provincia, en el aglomerado urbano de Corrientes, de acuerdo con las últimas mediciones del Indec, aumentó la desocupación en dos dígitos. Lo cual significa 2 mil nuevos desempleados. La tasa de desocupación más alta se observa entre los jóvenes varones que supera el 18 por ciento. Es una de las cifras más elevadas del país, de acuerdo con los datos correspondientes al tercer trimestre de 2018.

Proyecciones

Si bien no existe un número definido por el Gobierno nacional, algunos sindicatos cerraron su paritaria 2019 con un incremento del 23 por ciento. Esto, en referencia a la inflación prevista en un 23 por ciento anual, según el Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso de la Nación. Aceiteros y los encargados de edificios, cerraron en un 23 por ciento. Estatales bonaerenses, en un 20 por ciento.