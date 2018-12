La Fiscalía Penal de Juan Jósé Castelli tomó intervención en el posible abuso de una niña indígena de la etnia wichí de 11 años a partir de la denuncia presentada el 5 de diciembre por la directora del Hospital de Miraflores, del cual dependen las comunidades aborígenes que viven en el Paraje Techat II, donde vive la niña con su familia.

Entre los datos aportados, se indicó que la nena (NA) podría haber sido abusada por su padrastro, aunque no se conocen las medidas que la Justicia castelense adoptó ante el presunto abuso y embarazo forzado.

La niña vive en el paraje mencionado, jurisdicción de Miraflores. Cursaba un embarazo de 23 semanas al momento en que le brindaron la primera asistencia sanitaria en el Hospital de esa localidad. Hasta su ingreso al nosocomio, no se había realizado ningún control de embarazo.

Evaluaron, en una primera instancia, la interrupción voluntaria del embarazo precoz, pero no fue aceptado por la madre ni por la niña.