El Fiscal Correccional de Corrientes, Pablo Sosa, informó que Fernando Modino, el hombre que de dedicó a mojar a la gente a propósito con su camioneta, en un día de intensa lluvia, abstuvo de declarar. Sosa puntualizó que le podría caber una pena de tres años y que por ahora la jueza que entiende en la causa, le concedió la eximición de prisión. Ahora se deberá establecer una nueva carátula según las pruebas presentadas y se lo citará a declarar como imputado en la causa.

Además, indicó en declaraciones a Radio Dos que “se encuentra supeditado a la autoridad de la causa”.

El fiscal Sosa explicó que “el juez corre la vista para que establezca la nueva carátula legal según las pruebas presentadas y se lo cita a declarar al juzgado como imputado”. Las pruebas contra el osito Mondino radican, en audios, y filmaciones que se bajaron de distintas redes sociales de la unidad fiscal de investigación. Acerca de si no queda dudas que fue Modino, aseguró que “exactamente, no queda duda, sino se lo hubiese citado como testigo sospechoso”. El delito cometido “es infracción al artículo 196 y 196 bis del Código Penal, seguramente se cambiará”. Sobre si presentará al Municipio el expediente, afirmó que “cuando el juzgado me corra vista voy a pedir que me mande el expediente para enviarle al Municipio”, cerró Sosa.