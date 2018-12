Vuelven a aparecer los carteles sin el Presupuesto de la Obra. Una modalidad del gobierno anterior, que ahora la administración de Gustavo Valdés, también parece utilizarla.

Ni descuido, ni olvido. Una simple estrategia de ocultamiento por si las molestas moscas de la prensa, hurgan en la suciedad.

La seguidilla de informes periodísticos de posibles sobreprecios en los emprendimiento públicos concretados en la gestión del radical Ricardo Colombi, delinearon en su momento aquella irregular modalidad: los soportes explicativos de la obra en ejecución o por ejecutar, no detallaban el desembolso de la inversión. Ocurrió durante el 2017. En el 2018, la historia vuelve a repetirse.

Construcción de la Estación Transformadora33/13.2 kV 15 MVA y Centro de Distribución Nº25 en el Barrio Ongay + obras complementaria. El cartel de Obras, no tiene Presupuesto, tampoco empresa que la realiza y menos aún, plazo de Ejecución (ver imágenes).

En distintos informes que se sucedieron durante el 2017, 1588 advertiría (edición del 7 de julio) primero, que en el Colegio Secundario Manuel Vicente Figuerero, como en la Escuela Primaria Gobernador José María Llano, donde se realizaban refacciones, si bien se exponían los obligatorios Carteles de Obra con los nombres de las empresas responsables (JUVIC S.A. y CILEA SRL) y el plazo de ejecución (210 y 90 días), no se informaba cuanto era el desembolso que demandaría la concreción de los trabajos.

10 días después, en su publicación del 17 de julio, se insistiría que el gobierno del eterno mercedeño, no comunicaba la erogación de sus inversiones, sobre todo cuando se trataba de reparaciones de los establecimientos educativos. Un ocultamiento que estaba ligado a la seguidilla de publicaciones de posibles sobreprecios en la obra estatal, que nunca fueron desmentidos por las autoridades.

Al Colegio Figuerero y a la Escuela Llano, se le sumaría el José Manuel Estrada, más conocido como la Regional. Allí en el cartel de obra se advertiría otra peculiaridad: no solo, no aparecía el Presupuesto de la inversión, sino que tampoco la empresa que ejecutaría aquellas mejoras, ni tampoco el plazo en que se culminarían las refacciones.

Desde la legislatura local, nunca surgió un pedido de informes sobre la anormal situación.

Y TODO SIGUIO

El derrotero continúo. Dos días después. En su edición del 19 de julio (año 2017) 1588 informaría que a los extraños carteles de obras sin Presupuesto, ahora se sumarían a los que les borraron la inversión, como se observaba en el histórico edificio de la Escuela del Centenario. El anunciado emprendimiento de instalaciones sanitarias y eléctricas como de mantenimiento en el Ala Oeste y Pintura del predio educativo, que tendría un costo superior a los 4 millones de pesos, fue virtualmente borrado. El plazo de ejecución era de 5 meses y la constructora responsable, FLUX SRL. Pero aquella vez, hubo “borrón y cuenta nueva”. Se interpretó que el gasto final, sería finalmente superior al asignado, entonces alguien ordenó hacerlo desaparecer.

Ahora la administración de Valdés, mantiene la maña, a pesar de perder el pelo, más allá del implante.