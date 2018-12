El presidente Mauricio Macri mantuvo 17 encuentros bilaterales. Firmó algunos convenios. El resultado de la gestión se verá más adelante. Macri destacó: “Hoy tenemos una Argentina conectada en el mundo como nunca antes en su historia, y remarcó que en las 17 reuniones bilaterales que mantuvo en estos días con diferentes líderes mundiales, al compás de las deliberaciones del G-20, se concretaron “muchos financiamientos para proyectos de agua potable, residuos e infraestructura vial, por 3.000 millones de dólares”. Estamos realmente en el mundo, que nos ha dado un lugar”, señaló Macri. En cuanto al comunicado final que se logró por consenso, Macri dijo que los líderes del G-20 se pusieron de acuerdo en que la Organización Mundial de Comercio (OMC) “tiene una gran demanda de modernizarse, de eliminar trabas y burocracia y de tener un mecanismo más fácil de resolución de conflictos. Asimismo, destacó que los mandatarios coincidieron en la importancia de la infraestructura para que haya equidad,”y se planteó la necesidad de “avanzar en desterrar la corrupción” en este tema. Acerca de la reunión que mantuvo con la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, el Presidente sostuvo: “Nadie resigna el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas que en nuestro caso es constitucional” y destacó el “haber podido restablecer un diálogo constructivo” con las autoridades británicas. Por otra parte, en el plano local, señaló que la Argentina “sufrió mucho este año por los enormes desequilibrios que heredamos” y señaló que “hay sectores que se resisten a tener un presupuesto sano. “Todos los países nos han ratificado que la Argentina ha emprendido las transformaciones correctas, que no hay otro camino que éste y todos reconocen que no nos está siendo fácil, que esto cuesta, agregó. El mandatario argentino aclaró que Argentina “no ve la presencia de China como una amenaza, sino como una oportunidad de desarrollo” y destacó que el país mantiene “una excelente relación” tanto con el gigante asiático, como con los Estados Unidos. Así lo afirmó Macri durante una conferencia de prensa que brindó ayer a la tarde en Costa Salguero tras el cierre de la Cumbre de Líderes del G-20, en el marco de la pelea comercial que existe entre Estados Unidos y China. “He escuchado que uno iba a tener que elegir (con qué país relacionarse) y no es así. Argentina ha demostrado que somos capaces de tener muy buenas relaciones con todos los países”, indicó Macri ante una consulta de la prensa.