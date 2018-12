El croata Luka Modric se alzó con el Balón de Oro, máxima distinción individual en el fútbol europeo. El jugador del Real Madrid, de 33 años, se impuso en la votación organizada por la revista France Football y redondeó un año inolvidable. Ganó la Champions con el Real, condujo a su selección hasta el subcampeonato mundial en Rusia, y obtuvo los premios al mejor jugador de la Copa del mundo y The Best, otorgado por la FIFA.

En París, Modric se impuso en una gala que queda en la historia porque rompe por primera vez en una década la hegemonía de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Desde 2008, ambos se repartieron el Balón de Oro: cinco cada uno, en años en que el premio se fusionó con The Best de la FIFA.

En la votación final, que reunió a los 30 mejores jugadores del año, el croata quedó por delante de Cristiano Ronaldo y del francés Antoine Griezmann, campeón del mundo con su selección y de la Europa League con el Atlético de Madrid. Otra estrella de Mundial, Kylian Mbappé, quedó cuarto, y además se llevó el premio al mejor jugador sub-21.

Lionel Messi, que no concurrió a la gala en la capital francesa, terminó quinto. Fue su peor resultado en la compulsa desde 2006. Detrás quedaron Mohamed Salah (Liverpool), Raphael Varane (Real Madrid), Eden Hazard (Chelsesa), Kevin De Bruyne (Macnhester City) y el goleador de Rusia, Harry Kane (Tottenham Hospur). Otras estrellas quedaron fuera del top ten. El brasileño Neymar, del París Saint-Germain, finalizó 12º, y Luis Suárez, compañero de Messi en el Barcelona, acabó un puesto más abajo. Sergio Agüero fue el otro argentino del listado. El delantero del Manchester City quedó en el 16º lugar.