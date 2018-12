Los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo apelaron el martes la decisión del juez Claudio Bonadio en la que procesó sin prisión preventiva al CEO del Grupo Techint Paolo Rocca por asociación ilícita y pago de coimas a ex funcionarios kirchneristas.

En la apelación solicitaron que el procesamiento de Rocca sea con prisión preventiva. El tema queda ahora a estudio de la Sala I de la Cámara Federal, que debe resolver también si confirma los procesamientos de Cristina Kirchner y el resto de ex funcionarios y empresarios por los delitos de asociación ilícita, cohecho y dádivas.

Los fiscales pidieron también que se dicte la prisión preventiva del ex Jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, su ex secretario privado Martín Larraburu y los empresarios Alberto Padoán (de la firma Vicentín) y Rubén Aranda (de Proalsa-Chimen Aike).