Con amplias diferencias de asistencia entre unos y otros, el año legislativo para los diputados correntinos en el Congreso de la Nación cierra con un promedio de 78 votaciones a título de los argentinos en Corrientes, según se desprende de un informe publicado por momarandu.com.

El diputado del Frente para la Victoria, Partido Justicialista, José Ruíz Aragón, votó afirmativamente en 59 oportunidades, negativamente en 18, se abstuvo de dar su voto en 3. En total, Pitín Ruíz Aragón manifestó su voluntad como representante por Corrientes en 77 oportunidades, y se ausentó del recinto en otras 18. Jorge Antonio Romero (PJ), votó afirmativamente en 47 oportunidades, negativamente en otras 14, y no se abstuvo de dar su voto. Romero expresó en 61 oportunidades su voluntad como representante por Corrientes y se ausentó de la Cámara en 34. El justicialista Oscar Alberto Macías, votó afirmativamente en 40 oportunidades, negativamente en 3, y se abstuvo en 1. El legislador goyano, manifestó su voluntad en 42 oportunidades y se ausentó de la Cámara en otras 54. Araceli Ferreyra, del movimiento Evita, votó afirmativamente 37 veces, negativamente en 10, y se abstuvo en 2. Como representante por Corrientes se expresó en 47 oportunidades y se ausentó de la Cámara en 46.

Sofía Brambilla, del PRO, votó afirmativamente 83 veces y negativamente en 54. No se abstuvo ni se ausentó. La diputada manifestó su voluntad como representante por Corrientes en 137 oportunidades. La radical Estela Mercedes Regidor Belledone, votó afirmativamente en 48 oportunidades y negativamente en 44. No se abstuvo. Se ausentó en seis oportunidades. En total, la diputada expresó su voluntad como representante por Corrientes en 92 oportunidades. Julián Dindart, de la Unión Cívica Radical, votó positivamente en 2018 en 45 oportunidades y negativamente en 46. No se abstuvo. Se ausentó de la Cámara en 7 oportunidades. En total, manifestó su voluntad en 91 oportunidades.