El referente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Pedro Cascales, señaló que las ventas de Navidad cayeron un 9% en todos los rubros, a la vez que afirmó que “no son buenas las expectativas para Año Nuevo”.

Consideró que la navidad de 2018 “no fue un balance positivo, hubo una caída del 9% de las ventas frente a las compras del año pasado, las ventas on line subieron un 3%”.

“Todos los rubros estuvieron afectaron, los menos afectados fueron perfumería y alimentos, pero no podemos decir que ningún rubro no estuvo afectado” afirmó en declaraciones a radio Dos.

Sobre el panorama económico explicó que “se nota una desaceleración de la caída de las ventas pero siguen cayendo”.

“Calcular los cierres de empresas es muy difícil, se puede ver que el desempleo tiene una leve suba en el país, no queremos que cierren pymes porque nos parece que es un genuino distribuidor de la riqueza y dador de fuentes de trabajo”.

“El bono fue para pagar deudas no para el consumo, ahora en el corto plazo no tenemos mucha expectativa. Sí tenemos buenas expectativas para las vacaciones, porque la gente prioriza por lo menos irse una semana de vacaciones y no comprarse otras cosas”, concluyó Cascales.