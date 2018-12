Se incendió el Mercado Municipal y la pérdida en la zona de venta de indumentaria fue total. Unos 82 puestos de ropas, zapatillas y juguetes se desintegraron por completo por las llamas. En el lugar persiste el peligro de derrumbe del techo, ya que el fuego llegó a cada rincón del predio.

Todo se inició alrededor de las 5, en las instalaciones del Mercado de Productos Frescos ubicado por Lisandro Segovia (continuación Córdoba) entre Ex Vía y Lavalle. Las llamas fueron de una altura considerable, lo que provocó la destrucción total de los puestos que quedaron en cenizas.

Los Bomberos de la Policía de Corrientes fueron alertados por el 911 pero cuando llegaron, a pesar de estar muy cerca del lugar el cuartel, las llamas ya consumieron todo lo que había dentro, sólo quedaba detenerlas, para que no se propague a la zona de productos frescos.

Cerca de las 8 de la mañana, todavía había focos ígneos dentro del lugar. “Cerca de las 4:40 aproximadamente comencé a sentir olor a humo, por lo que abro un poco el portón ubicado por calle Ex Vía y las llamas ya eran incontrolables”, relató el sereno del lugar.

“Todo el material que estaba dentro era inflamable, desde las ropas y zapatillas, hasta artículos electrónicos y juguetes. Por lo que una pequeña llama, genera el incendio en pocos minutos”, informó el Director General de Bomberos de la Policía, comisario Cemborain.

Hallan bidón con nafta

En inmediaciones del predio siniestrado, bomberos hallaron un bidón con combustible. Se investiga si tiene relación con el feroz incendio que afectó por completo a 82 locales. El recipiente tenía una especie de manguera. Tras el hallazgo, el objeto fue llevado para su correspondiente peritaje. Tratan de determinar si el incendio fue o no intencional.