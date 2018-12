El emblema fabril de Corrientes con serios problemas económicos. El delegado de trabajadores de la textil Tipoití, Gustavo Bravo, confirmó a la prensa radial que la fábrica cierra sus puertas y paraliza sus actividades del 22 de diciembre al 4 de febrero, y que seguirán percibiendo el 70% de los sueldos y cobrarán aguinaldo. Son más de 750 trabajadores de la Planta los que se ven afectados por la crisis textil. Barvo adelantó que el jueves y viernes realizarán asambleas de trabajo. También, remarcó que están preocupados y que estas fiestas las pasarán “tristes” porque no saben qué sucederá en 2019.

“Ayer tuvimos una reunión con la empresa, nos informaron que la planta se cierra el 22 de diciembre hasta el 4 de febrero, quedando en alerta de que se pueda reabrir. La empresa nos dijo que a mayoría de los clientes cierran sus puertas también porque merma la actividad y no conviene tener la planta abierta”, detalló el gremialista en radio Dos, para afirmar que “el jueves y viernes vamos a hacer asamblea, se consiguió que se siga pagando el 70% del sueldo, estamos muy preocupados porque la situación textil no mejora”. Además, remarcó que “estas fiestas vamos a pasar tristes porque no sabemos qué va a pasar en 2019”. Asimismo informó que “también conseguimos que se pague el aguinaldo”.

Sobre si la fábrica continúa en concurso de acreedores, Bravo indicó que “sí, sigue, ya se decidió quien va a ser el síndico y nosotros tenemos que decidir quién va a estar en la junta controladora, nos preocupa el sistema de procedimiento de crisis para que no haya despidos”.

Acerca de si hay antecedentes de una situación similar, Bravo remarcó que “en casi 70 años nunca pasó esto, de una paralización total, ni en 2001, hubo cese de horarios pero no de parar la fábrica”. “Ellos nos dicen que si no cambian las políticas de gobierno es difícil que mejore la situación”, concluyó.