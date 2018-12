El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Corrientes tiene casi una semana para avanzar en el estudio del aumento del boleto, cuyo valor aún no se ha definido y no se descarta que se aplique en tramos. “Vamos a avanzar y creemos que habrá una modificación. Estará cerca de lo que propuso el Simu (Sistema Integral de Movilidad Urbana). Una es la posibilidad de darse escalonadamente. Es un tema muy sensible. Queremos ser prudentes. Siguen las reuniones para buscar avanzar”, dijo el presidente del Concejo Deliberante Norberto Ast. Hasta ayer no había definiciones del valor de la nueva tarifa plana del transporte público de pasajeros. Por el momento, los únicos números que integran el expediente son los del Simu, de 19,38 pesos. Está aprobada la primera lectura de esta propuesta y semanas atrás se desarrolló la audiencia pública. Los vecinos y representantes de entidades coincidieron en la necesidad de mejorar el servicio de transporte urbano. Pero también objetaron los valores que estaban en análisis. En la primera sesión extraordinaria del Concejo, el expediente fue girado a las comisiones de Obras y Servicios, Legislación, y de Hacienda y Presupuesto. Desde la oposición, no obstante, informaron que aún no hubo una reunión formal para evaluar ambas propuestas. En tanto, se espera que el oficialismo anexe una propuesta para tratar el aumento. La próxima semana habría despacho, ya que corren los plazos técnicos del periodo extraordinario, el cual cierra el 21 de diciembre. Tanto el boleto como la Tarifaria 2019, proyectos que requieren doble lectura y audiencia pública, pueden ser aprobados por mayoría simple. Por lo que es factible que a partir del 1 de enero rija una nueva tarifa en el servicio de transporte público de pasajeros. “Nosotros necesitamos saber cómo se financiará el transporte. Qué va a hacer la provincia. Capital necesita 900 millones de pesos en subsidios”, dijo Germán Braillard Poccard, de Corrientes Podemos Más. El integrante de la comisión de Obras y de Servicios explicó que el presupuesto de la Provincia sólo contempla 300 millones de pesos para subsidios al servicio público.Por otra parte, Ast se refirió a la escasa participación de los vecinos en la audiencia pública por la tarifaria, para la que se inscribieron cinco pero participaron tres. En el caso del boleto, se anotaron 23, pero 16 estuvieron presentes en el recinto. “Es preocupante porque va decayendo. Por la tarifaria se inscribieron cinco y se presentaron tres, y hay una suerte de no involucrarse. Y nosotros pedimos y queremos que la gente participe para que la norma tenga mayor legitimidad”, expresó el presidente del cuerpo. Este, a su vez, adelantó que están trabajando en modificaciones, tras el aporte del debate.