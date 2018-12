Mientras el mercado interno no repunta, la producción de las pymes industriales cayó 5,6% en noviembre en comparación con el mismo mes del año pasado, según los datos de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Es el séptimo mes consecutivo de baja para la industria.

Frente a octubre pasado se registró un aumento de 1,6% en la medición con estacionalidad y para los once meses del año se acumula un retroceso de 2,2% frente a igual periodo de 2017.

Las cifras corresponden a la Encuesta Mensual Industrial que realizó la CAME entre 300 industrias pymes del país. Las bajas más acentuadas de noviembre se dieron en los sectores de calzado y marroquinería (-18,2%), productos de metal, maquinaria y equipo (-14,7%), productos de madera y muebles (-13,5%), papel, cartón, edición e impresión (-5,8%) y productos químicos (-4,2%).

En octubre el 50,6% de las industrias consultadas finalizaron con caídas en la producción anual (53,9% en octubre), y el 41,2% tuvo aumentos (36,7% el mes anterior). “Si bien la mayoría de las empresas sigue en declive, volvió a mejorar la proporción de firmas en crecimiento”, destacó la CAME en su informe.