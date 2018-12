El diputado provincial Martín Barrionuevo sostuvo que si bien esperaban tratarlo recién el próximo año al Presupuesto 2019, indicó “lo más relevante es el pedido de endeudamiento, es un tema que a todos nos preocupa”, dijo en radio sudamericana. “La verdad que se había dicho que era un tema que no se iba a tratar y se termina tratando”, aseveró el peronista para insistir que “lo más relevante es el nuevo pedido de endeudamiento por más de 7 mil millones de pesos que a todos nos preocupa”. “Este endeudamiento no es gratuito, este endeudamiento tiene un costo. Para que tener una idea, los intereses de este ciclo de endeudamiento que se inició en 2016, le va costar a la provincia 2 mil millones de pesos según el propio presupuesto”, aseguró Barrionuevo para insistir que el pedido de toma de créditos corresponde tratarlo “con mucha prudencia y responsabilidad” y agregó “cada vez los intereses van sacándole espacio al resto de los gastos y es prioritario saber cómo se tomarán los créditos, a que plazo y con qué intereses”.

Si bien sostuvo que no hay un rotundo “NO” desde el bloque, aseveró “sí se han hecho observaciones. Hoy sabemos los enormes problemas sociales que tiene la provincia y que va a tener en 2019. Hoy queda demasiado en claro que es un tema que debemos tomarlo con mucha responsabilidad”, concluyó.