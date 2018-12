“La derogación del segundo puente Corrientes-Resistencia es la burla más grande que han sufrido los correntinos”, consideró el diputado nacional con mandato cumplido Sergio Massa en su paso por Corrientes. “El gobernador de Corrientes tiene que estar alineado con los intereses correntinos, más allá del gobierno de turno”, manifestó luego el dirigente renovador. “El fracaso del PPP es la demostración de que no hay confianza en el Gobierno”, expuso el ex postulante a la Presidencia de la Nación. La semana pasada desde el Gobierno nacional confirmaron la cancelación del llamado a licitación de la construcción del viaducto a través del sistema de contratación de Participación Público-Privada (PPP). Sin asignaciones específicas en el Presupuesto nacional 2019, la megaobra valuada en unos 700 millones de dólares deberá depender de la mejora en las condiciones macroeconómicas. “Es un proyecto que tenemos que reactivar y poner en marcha”, aseveró Massa. “A Mendoza le mantuvieron la represa y a Corrientes le bajaron el puente. Hay radicales de primera y radicales de segunda”, señaló en referencia a la provincia gobernada por el presidente de la UCR nacional, Alfredo Cornejo. Recordó que Argentina está tercera con mayor riesgo país en el mundo, luego de Zambia y Venezuela. “Riesgo país, megadevaluación, superinflación son los récords más tristes del gobierno de Macri”, aseveró. El referente de Alternativa Federal visitó Corrientes, junto con el diputado nacional Diego Bossio. En torno a la construcción de un nuevo espacio político y de cara a 2019, criticó el plan de Macri y señaló propuestas para traccionar la economía. Con la mirada puesta en 2019, el sector renovador se alió con el peronismo federal, socialistas, radicales que no integran Cambiemos, entre otras fuerzas políticas para conformar Alternativa Federal. El ex candidato a presidente, luego de no haber logrado ingresar al Senado a través de 1País, junto con la socialista Margarita Stolbizer, ahora renueva la apuesta de construir un frente nacional, opositor a Cambiemos de Mauricio Macri. Pero aún sin definir si convocarán a Unidad Ciudadana, el partido liderado por Cristina Fernández.