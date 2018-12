La Corte Suprema rechazó el apartamiento de la fiscala general Gabriela Boquin de la causa por la multimillonaria deuda de Correo Argentino. Se trata de la única funcionaria judicial que no se doblegó ante los intereses la familia Macri, la que logró frenar la condonación de más de 70.000 millones de pesos que intentó (y aún intenta) el presidente y que investiga las maniobras de vaciamiento de Correo Argentino en favor de otras firmas del Grupo Macri. Desde que se conoció la maniobra del Gobierno para beneficiar a la familia presidencial, los Macri buscaron desplazar a Boquin. El insólito argumento era que la fiscala no era parte de la causa ni tenía legitimidad para investigar. O sea, que la fiscal no tenía que ser fiscal. La Corte, en medio de su crisis interna, denegó el pedido.

El rechazo de la Corte fue por unanimidad, con las firmas de Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti. Lo hicieron con lo que se conoce como una respuesta de “fórmula”, sin más argumento de que la queja de los Macri “no se dirige a una sentencia definitiva”. La nota del Centro de Información Judicial (CIJ) que introduce la resolución es más larga que el texto de los cortesanos, pero el ex portal de Lorenzetti se cuidó de no poner en el título que se trataba de la causa Correo Argentino. Lo maquilló con el genérico “Legitimación de la Fiscalía de Cámara en el marco de un concurso preventivo”. Un concurso preventivo que pega directamente en las arcas de la familia presidencial y en el cuál el propio Macri insiste en condonar esa multimillonaria deuda de los de su sangre con el Estado.