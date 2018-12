El 2018 de River aún no terminó: el sábado jugará ante Kashima Antlers por el tercer puesto en el Mundial de Clubes y continúan los festejos por la obtención de la Copa Libertadores frente a Boca en Madrid: el domingo los hinchas bañarán de cariño al plantel en un Monumental que se espera repleto. Sin embargo, tanto Marcelo Gallardo como la dirigencia ya piensan a futuro. Si bien todavía no iniciaron ninguna gestión y el presidente advirtió que “en cuanto a los jugadores que podrían irse, realmente la única oferta concreta que tenemos es por Pity Martínez”, la carpeta del Muñeco tiene varios nombres de futbolistas que le gustan y cuentan con la venia de Enzo Francescoli, el secretario técnico.

Matías Kranevitter: junto a Radamel Falcao, Sebastián Driussi y Manuel Lanzini, son unos de los ex River que en la intimidad expresaron su deseo de regresar.

El Pity Martínez se marcha al Atlanta United, campeón de la MLS, y el conjunto de Núñez pierde su hombre más desequilibrante, la llave en el mano a mano. Entonces vuelve a surgir el nombre de Lucas Zelarayán, el enganche de 26 años, con pasado en Belgrano de Córdoba. Su pase pertenece a Tigres de México, elenco en el que en el último semestre jugó 14 partidos. En las últimas horas debió salir a aclarar que no está forzando su salida. Claro que si lo busca River. En los últimos mercados, también fue sondeado por Independiente y San Lorenzo.