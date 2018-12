La doctora Susana Merlo, Jueza de Faltas N° 1 de Capital, hizo público un audio en el cuál comenta que el Consejo Nacional de Seguridad Vial “dejó sin efecto las multas hechas con radares”. “Ese audio no lo viralicé. Lo comenté a personas de mi confianza. Lo dicho es verdad. Lo dijeron en el noticiero de las 20.00. El audio en cuestión dice textualmente: “El Consejo Nacional de Seguridad Vial dejó sin efectos las multas hechas con radares en distintos lugares del país, en la Provincia de Corrientes y en algunos lugares de la ciudad. Además dio orden al Registro Automotor de no cobrar esas multas porque dice que nada mas tienen un fin recaudatorio. Y el Registro las cobraba cuando uno debía hacer una transferencia y no la podía hacer si no las pagaba”. Otro similar agrega: “por otro lado van a controlar personalmente el funcionamiento de los radares y donde no hay interjurisdiccionalidad no son obligatorios. Es lo que yo dije todo el tiempo. Además, los municipios tampoco pueden retener las Licencias de Conducir si existe alguna multa pendiente de esa naturaleza porque dicen que eso atenta contra el derecho de transitar: estoy totalmente de acuerdo”. La magistrada agregó: “acá no llegó oficialmente el aviso del Consejo Nacional de Seguridad Vial y está vigente la Ordenanza que se aprobó en la época de Ríos. Hasta que no lo implemente la Municipalidad rige”, dijo y agregó: “mal hecha, pero sigue vigente”.