El presupuesto del Invico estipula sólo 15% más en obras de infraestructura. El grueso de los recursos para viviendas lo aporta la Nación. Con una previsión global de $5.365 millones para todo el año 2019, lo que representa un 18% más que el ejercicio que está a punto de terminar, el Instituto de Vivienda de Corrientes (Invico) no marcará diferencia en la batalla contra el déficit habitacional en la provincia. Hasta ahora viene corriendo de atrás esa carrera y por lo que surge de los números del presupuesto oficial, así continuará. Es que en términos porcentuales, en el Invico crecerá mucho más la inversión en salarios que en hacer casas u obras de infraestructura. También se destinarán más recursos (en términos porcentuales) al rubro “Servicios no personales” que a los “Bienes de uso”, que son las casas que construye. El dato positivo es que la inversión en obras no disminuye, aumenta moderadamente, apenas un 15% interanual, que claramente no es suficiente para revertir el pronunciado -y largo- déficit habitacional, pero ya es bastante teniendo en cuenta el cuadro económico que atraviesa el país. Especialmente porque el grueso de los recursos que maneja el Invico no lo aporta la Provincia, viene del Estado federal. Por ejemplo, de los $5.365 millones estipulados como presupuesto anual del Invico, $4.028 millones los envía “el Ministerio de Economía de la Nación” y otros $1.177 millones corresponden al Fonavi (Ley 24.464). El detalle esta contemplado en el capítulo de los Organismos Descentralizados Autofinanciados del Estado provincial, incluido en el Presupuesto 2019 que recientemente sancionó -sin cambios- la Legislatura correntina. Como ya fue dicho, de un año a otro, el presupuesto del Instituto de Vivienda creció un 18% en general, sin embargo en la parte destinada a obras el aumento es de 15%, lo que representa unos $647 millones más que el ejercicio anterior. El 3% restante va a otros ítems. Resulta llamativo, por ejemplo, que el rubro “Gastos de Personal” experimentó un incremento del 65%, pues pasó de $220 millones en el año 2018 a $365 millones para el año 2019. O mejoraron los salarios o aumentó la plantilla de personal. De igual modo, el rubro “Servicios no personales” pasó de $162 millones en 2018 a una partida de $207 millones para el año 2019, lo que significa una recomposición del 27,7% inteanual. En este marco se resalta el hecho de que la inversión para obras haya mejorado solamente un 15%. Es verdad que medido en dinero el volumen es considerable respecto de los otros ítems, pero en términos porcentuales hay una distancia notoria. El 15% ni siquiera compensa el desfasaje inflacionario que hubo este año con un 47% acumulado ni la proyección de inflación del 30% previsto para el año próximo.