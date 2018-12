El presidente de la Asociación Plan Estratégico Forestal Industrial de Corrientes (APEFIC), Juan Ramón Sotelo, sostuvo que “entre septiembre y noviembre las ventas del sector cayeron alrededor del 60% y desde los primeros días de diciembre la mayoría de los aserraderos están parados porque la cadena de pago está totalmente cortada”. Destacó, en declaraciones a radio Dos, que otros de los factores de esta crisis “es el valor de la energía que debemos acordar con la Provincia”. “Estamos terminando un año muy complicado y no solo es el precio de la energía, porque ahora se agravó la situación con un problema mayor que es que la cadena de pago está totalmente cortada y las ventas cayeron seriamente”, reconoció Sotelo para explicar que “lo normal con los pagos era arrancar con cheques a 30, 45 y 60 días, pero hoy lo habitual es comenzar con 120 días y terminar generalmente con 210 días y así no se puede sostener la industria, mas aun cuando la mayoría de los aserraderos están parados por falta de ventas. “Este parate comenzó desde los primeros días de diciembre, con el agravante de que iniciaremos el 2019 sin pedidos lo que implica no saber cuándo arrancaremos la producción, empezando por el monte”.

Sobre la tarifa eléctrica explicó que “este tema se planteó, por parte de empresarios virasoreños en la última Mesa Forestal en el sentido de que los aumentos en los valores de la energía sean graduales. El presidente Macri al efecto nos respondió que eso era un arreglo que debimos llegar con la Provincia y en ese sentido estamos aguardando contestación…”.