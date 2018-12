El delegado de trabajadores de la fábrica Tipoití, Gustavo Bravo, admitió que “tenemos una incertidumbre total ya que no sabemos cómo va a terminar esto: recién a fines de enero nos vamos a juntar con la empresa”. “Los trabajadores estamos preocupados porque no tenemos certeza sobre cómo va a continuar esto en 2019”, sostuvo. “Necesitamos que se cierren las importaciones para volver a ganar el mercado local, que se reactiven las exportaciones (por ejemplo a Brasil) y se tomen medidas en cuanto a los aumentos de tarifas, creo que una vez que el país mejore se va a reactivar la parte textil”, analizó Gustavo Bravo, delegado de los trabajadores de la Tipoití y expresó que “tenemos una incertidumbre total, no sabemos cómo va a terminar esto, recién a fines de enero nos vamos a juntar con la empresa. Los trabajadores estamos preocupados, porque no tenemos certeza de cómo va a continuar esto en 2019”. “Por ahora no tuvimos ningún contacto ni charla informal, por primera vez la planta está totalmente cerrada, lo único que está abierto es la oficina de Personal”. Asimismo, Bravo expuso que “estamos en contacto con delegados de otras fábricas y todos están en situación similar, la situación textil en general está mal, siempre Tipoití pudo salir adelante, nunca tuvo que cerrar puertas o adelantar vacaciones, esperemos que esto mejore, que el gobierno ponga en práctica algunas medidas”. Al indagar sobre las medidas necesarias para reactivar la industria, Bravo describió que “necesitamos que se cierren las importaciones, para volver a ganar el mercado local, que se reactiven las exportaciones, por ejemplo a Brasil y se tomen medidas en cuanto a los aumentos de tarifas, creo que una vez que el país mejore se va a reactivar la parte textil”. Sobre el pago de sueldos, indicó que “cobramos el 70% de los haberes, es un golpe duro para el trabajador rescindir parte de nuestro salario, pero se hace como parte de la lucha para que siga funcionando la fábrica”. Para finalizar Bravo, sobre el pago adicional del gobierno nacional dijo que “las dos primeras cuotas no se han descontado, quedaron para el trabajador, esta que cobramos en noviembre sí ya nos van a descontar, en enero”.