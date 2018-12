Con gran satisfacción el Gobierno Municipal de Mercedes, informa que hoy, jueves 20 de diciembre, se pagara el plus navideño de $ 2500 a los planes sociales y el aguinaldo y plus a los contratados y plantas permanentes.

El jueves a partir de las 14:30 hasta las 19:30, se pagará el plus navideño a los planes sociales.

Los contratados y plantas permanentes, tendrán disponibles el plus navideño y aguinaldo, el viernes 21, en las entidades bancarias.