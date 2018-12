El gobierno tiene las horas contadas para tender puentes de entendimiento con el peronismo, que hasta ahora se mantiene férreo en su negativa de aprobar el Presupuesto 2019 con el aval de un crédito de $7 millones de pesos. El gobernador Gustavo Valdés insistió ayer en la necesidad de contar con el crédito, que contempla el Presupuesto 2019 y que el peronismo se niega a aprobar. Valdés analiza convocar al peronismo para intentar llegar a un acuerdo por el crédito de 7 mil millones de pesos que incluye el Presupuesto 2019. “Tenemos que dialogar de oportunidades y posibilidades. Corrientes está creciendo por encima de muchas provincias vecinas y eso tiene que ver con la financiación, con la inversión, desarrollo; estamos cumpliendo con la inversión de salario para fin de año, donde estamos cumpliendo con los empleados públicos, con la reactivación del comercio”. Sobre el crédito, explicó: “Tenemos que tener la posibilidad abierta. No hay lugar para especulaciones en una provincia ordenada”. El PJ es tajante en su postura de no avalar el empréstito, pero algunos intendentes piden negociar. El Gobierno tiene hasta el próximo jueves para intentar convencer al peronismo. “Está la posibilidad de que Valdés se reúna con los peronistas. Buscamos alcanzar los dos tercios para aprobar todo el proyecto”, habían dicho los senadores. El mandato partidario rechaza el endeudamiento y se instruyó a los legisladores a “no acompañar”. Los intendentes, en tanto, piden llegar a un acuerdo, pero no todos. Las posturas están divididas. La cuestión podría destrabarse en las próximas horas si prospera un encuentro entre el Gobernador y los justicialistas. Otra de las alternativas que se manejan en el palacio de Salta esquina 25 de Mayo es que el oficialismo ceda a las pretensiones de la oposición, siempre que se apruebe el crédito y que Diputados vuelva a discutir el proyecto modificado en marzo. Los legisladores oficialistas salieron a fustigar al peronismo y los tildaron de “poner palos en la rueda” y de no tener motivos para negarse a aprobar el proyecto. El expediente tuvo dos despachos de comisión, en el de minoría el peronismo pide varios cambios en el proyecto. Insiste en rever el presupuesto del Poder Judicial, más fondos para tarifas sociales y más fondos para las comunas, pero principalmente se niega a la inclusión del empréstito de 7 mil millones de pesos.