La cámara alta de la nación aprobó en votación dividida y una abstención, la designación de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, como titular del juzgado federal de Paso de los Libres, con el respaldo de los correntinos Carlos Camau Espínola (PJ) y Néstor Braillard Poccard (Cambiemos), quienes fundamentaron favor del Acuerdo senatorial.

Fresneda, severamente cuestionado por organizaciones no gubernamentales por arrastrar denuncias penales en su condición de funcionario judicial, y recientemente nombrado en la declaración de un arrepentido en la causa Sapucay como “cobrador de cauciones”, recibió el inimaginable apoyo del ex medallista olímpico, quien tenía la orden partidaria del PJ correntino de rechazarlo. No solo que impulsó la aprobación del pliego, sino que operó ante el senador Ángel Pichetto, para que la bancada justicialista que preside, le otorgue su aprobación.

El argumento puertas adentro de Espínola por su cambio de postura, la que se asemeja más al de un nene malcriado, fue contrarrestar el embate interno de José Rodolfo Martínez Llano, quien meses atrás mandó una embajada a Buenos Aires, encabezada por su sobrina la senadora provincial, Carolina Martínez Llano, a convencer a los integrantes justicialistas del Senado argentino, que rechacen el pliego de quien se sabe, es un entrañable amigo del ex gobernador Ricardo Colombi. La excusa de Camau, pocos, y casi nadie la cree. Tampoco la de favorecer al mercedeño en una aletargada causa de enriquecimiento ilícito que pesa sobre sus espaldas, expediente que justamente se encuentra cajoneado en el Tribunal libreño.

La verdad dicen que es otra: la causa Perugorria. Donde dos ex intendentes, otrora matrimonio (Angelina Lesieux y Jorge Corona) se encuentran presos por malversar fondos nacionales, denuncia que pasaría a la órbita federal (así debería ser) terminando en las fauces de Fresneda. Dicen las malas lenguas, que Lesieux y Corona, amenazaron con “cantar” lo que realmente pasó con el dinero destinado a obras públicas en esa localidad, que se esfumó.

También se sostiene otra versión: el éxodo definitivo de Camau Espínola a ECO- Cambiemos con la idea de promover nuevamente su candidatura a intendente de Corrientes, ahora ya sentado en el regazo de Gustavo Valdés y de Ricardo Colombi. Muchas habladurías, que siempre detrás de ellas, algo de cierto se esconde.

Por el momento, rifó un gran porcentaje de su caudal electoral.

LOS VOTOS

El pliego de Gustavo Fresneda tuvo objeciones del Frente para la Victoria. La correntina Ana Almirón objetó sus relaciones con el ex gobernador radical que venció su tercer mandato el 10 de diciembre de 2017. Y algo que muy pocos recuerdan. Fresneda fue ministro en comisión de la primera integración del Superior Tribunal de Justicia de Ricardo Cololmbi. Su nominación posteriormente sería impugnada por el Colegio de Abogados de Corrientes, lo que determinó que no fuera designado.

El pliego de Fresneda terminaría siendo aprobado por 45 votos a favor, 15 en contra, que sumaron al FpV, Pino Solanas, Carlos Reutemann, la neuquina Lucila Crexell, y la abstención de la salteña María Cristina Fiore.

Será la primera vez en la historia judicial Argentina, que una persona sospechada y acusada de oficiar de repartidor de coimas otorgadas por abogados de narcotraficantes, se convierte en juez federal, y que posiblemente en pocos meses, sea imputado de integrar una banda de asociaciones ilícitas ligadas a la venta de estupefacientes.

Los flacos y tristes argumentos

El oficialista, Pedro Braillard Poccard, que suele ir a misa los domingos y pone en alto la ética y la moral, defendió el pliego Fresneda, simplemente porque obedece a sus superiores. “No es cierto que haya sido mencionado Fresneda en esta causa que involucra al juzgado federal de Corrientes”, dijo Braillard Poccard para sostener que “acá se está hablando de temas muy graves de narcotráfico, si el día de mañana aparece algo voy a ser el primero en pedir juicio político, pero hoy no hay nada y tenemos un profesional que 14 veces fue seleccionado por la Magistratura para ocupar cargos”. Mientras que Camau Espínola, en una lamentable actuación, coincidió que “hasta la fecha el doctor Fresneda no tiene proceso o investigación de la Justicia” y “hasta ahora no está involucrado no hay indicios que esté en el caso Sapucay”. De las demás acusación el ex jefe comunal correntino se olvidó.